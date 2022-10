Homenagem a N. Sra. Aparecida em Alvorada do Sul

O Dia da Padroeira do Brasil teve uma programação especial em Alvorada do Sul para homenagear Nossa Senhora Aparecida. O evento, realizado através de uma parceria entre a Secretaria de Turismo e Lazer da Prefeitura Municipal e a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro reuniu mais de mil pessoas e teve como encerramento uma queima de fogos de artifício, que encantou os presentes.

A programação especial começou com uma Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora do Perpetuo Socorro às 8:00 horas e, às 11:00 horas, o Terço de Nossa Senhora. As 18:00 horas, uma carreata percorrendo várias ruas do município, levou a imagem da Santa por toda cidade. Para finalizar, foi realizado um grande show com Kleber Oliveira, da TV Aparecida e a famosa quermesse da paróquia.

Segundo o Prefeito Marcos Voltarelli, o popular Pinduca, “o show foi muito lindo e emocionante. Uma bela homenagem à padroeira do Brasil, levando mensagens de fé e esperança para nosso querido município de Alvorada do Sul. Pretendemos apoiar cada vez mais esse espetáculo de magia, fé e crença entre nossa população, aproximando a todos pela religiosidade e no caminho do bem”, disse emocionado.