Prefeitura libera escrituras do Amâncio Secco

Um dos bairros mais populosos de Sertanópolis, finalmente terá sua regularização fundiária. Cerca de 600 imóveis vão receber, gratuitamente, a matrícula individualizada, após o levantamento dos cadastros de imóveis realizado pela Prefeitura e a extinta Codesser. Haviam cerca de um ano e meio que a administração estava fazendo o levantamento dos imóveis.

Foram muitos anos lutando na Justiça com os antigos proprietários até que, finalmente, o processo foi concluído. Mais um problema que a atual prefeita, Ana Ruth está resolvendo. Passaram vários prefeitos, mas não conseguiram finalizar o processo. Um levantamento topográfico foi realizado nos Jardins Valtinei Bastos Ferreira (que já teve as escrituras liberadas) e no Jardim Amâncio Secco, que terá agora suas escrituras liberadas.

Com o cruzamento de dados entre a Fazenda Municipal (IPTU), ligações de energia elétrica (Copel) e ligações de água (Saae), foi possível confirmar quem seriam os atuais proprietários. Por ser uma regularização de interesse social, os proprietários irão receber a matrícula e a escritura já registrada, em seu nome, totalmente gratuito. Mais uma grande conquista da atual administração que trabalha muito e fala pouco. Parabéns à Prefeita Ana Ruth Secco, toda sua equipe jurídica e de funcionários da Tributação que conseguiram essa grande e importante conquista. O Jardim Amâncio Secco foi criado em 1999 e, até hoje, não possuía escritura. Os negócios eram feitos de “gaveta”, sem garantia para o comprador e o proprietário. Estão de parabéns.

