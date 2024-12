Fabrício Pastore se emociona ao receber nova diplomação

No dia 03 aconteceu a diplomação dos eleitos em Bela Vista do Paraíso. Receberam os diplomas os eleitos no pleito de 06 de outubro. A cidade de Bela Vista do Paraíso foi uma das poucas que tiveram candidato único a prefeito. Fabrício Pastore, mais conhecido pelo simpático apelido de “Jacaré”, se emocionou ao ouvir as palavras do Juiz Eleitoral, Dr. Helder Anunziato. “Eu não acreditava que pudesse fazer uma boa administração. Me enganei. Você tem o carisma, o carinho da população e está sempre procurando melhorar, se dedicando ao trabalho. Eu creio que você (Jacaré) seja um dos poucos prefeitos que usa o carro próprio. Isso é um exemplo. Estou muito feliz pela tua administração, tanto é que não houve oposição. Todos reconheceram o bom trabalho, seu e de tua equipe”, afirmou. Dr. Helder Anunziato, o juiz mais antigo da região agradeceu ao Breno Pozzobom, indicado por possuir necessidades especiais e uma das orientações do Tribunal Eleitoral, visando a inclusão social. Breno desempenhou um trabalho muito bom e recebeu uma homenagem do Eleitoral de Bela Vista do Paraíso. Outra pessoa destacada pelo Dr. Helder, tanto em Bela Vista quanto em Alvorada do Sul (que pertence à comarca), foi o chefe do Fórum Eleitoral, Pedro Henrique Percinio Gianvecchio, pessoa, que, segundo Helder, tem ofertado um trabalho consistente e dinâmico. O Prefeito reeleito, Fabrício Pastore se emocionou em certos momentos da fala de Dr. Helder. Lembrou que foi o vereador mais novo do Paraná. “Me decepcionei um pouco, mas sempre pensava: Passaram muitos anos e pedi para que Deus me abençoasse. Cada prefeito que passou fez a sua parte. Errei bastante, tentando acertar. Chamei todos os vereadores e pedi para trabalharmos juntos pelo bem da cidade. Aí nosso caminho começou a desenrolar. Agradeço a todos os vereadores pelo apoio. Deus vai nos abençoar”, afirmou.