Educação de Sertanópolis é medalha de ouro

A cidade participou do Selo Nacional do Compromisso Criança Alfabetizada 2024, promovida pelo Ministério da Educação do Governo Federal e ficou com a medalha de ouro, entre várias secretarias do Brasil. O Selo Nacional reconhece o esforço e a dedicação das Secretarias de Educação na alfabetização das crianças brasileiras. O Selo Nacional Criança Alfabetizada é uma iniciativa para que os municípios de todo Brasil melhorem a qualidade da alfabetização. Foi disponibilizado aos municípios um questionário para mostrar as ações resolvidas e Sertanópolis ficou com nota integral em todas as questões. Segundo a Secretária de Educação, Graziela Fávero, “Ficamos com nota 100 em todas as questões e, graças a esse desempenho, recebemos o Selo Ouro a nível nacional. A conquista do selo ouro é um marco que simboliza o compromisso e a dedicação de todos os envolvidos na construção de uma educação de qualidade nas escolas. Essa vitória é fruto do trabalho incessante dos profissionais da educação, da eficiência e empenho das equipes escolares e do esforço admirável dos estudantes. Devemos grande parte de nosso sucesso à Prefeita Ana Ruth Secco que não mede esforços para melhorar cada vez mais a educação do município”, afirmou. A Prefeitura de Sertanópolis é um exemplo no esforço contínuo na melhoria da qualidade do ensino municipal. O Selo Ouro vem coroar um trabalho merecedor de todos os professores, coordenadores e pessoal ligado à educação municipal.