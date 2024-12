O pito do juiz

Durante as diplomações de Alvorada do Sul e Bela Vista do Paraíso, o Juiz Eleitoral da Comarca, Dr. Helder Anunziato, como é de praxe, antes de passar a bola, fez algumas considerações das eleições. A análise do magistrado pode ser entendida como um verdadeiro “pito”. O “pito” teve direção certa, senão, vejamos: Em Alvorada do Sul, criticou as “manobras” feitas pelos partidos para driblarem a lei eleitoral, especialmente com relação a cota de participação feminina. O correto é que 30% das vagas sejam preenchidas por candidatas do sexo feminino. Daí acontece uma verdadeira correria em busca de candidatas mulheres, para que os partidos possam cumprir a lei. O PSB, que apoiava Dr. Bruno, o forasteiro, inscreveu 10 candidatos, sendo que uma delas (Eliane Aparecida Marques) desistiu da candidatura, com 18 dias de antecedência. O partido ficou com 9 candidatos e, como Luzia Pessuti Alves da Silva não fez campanha e não teve nenhum voto, nem mesmo o dela, o Juiz Eleitoral entendeu que a candidatura era fictícia, anulando todos dos votos do partido PSB. Em Bela Vista, Dr. Helder Anunziato lembrou que quando chegou na cidade, os candidatos emporcalhavam as ruas com o derrame de santinhos, principalmente nos locais próximos de votação. Segundo ele, a coisa mudou bastante. Quase não se vê santinhos jogados pelas ruas. “Apenas um ou outro candidato ainda insiste com essa modalidade de campanha”, afirmou.