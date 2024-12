Novo poço da Sanepar aumenta a oferta de água para população de Rancho Alegre

O município de Rancho Alegre, no Norte do Estado, tem a partir de agora mais uma fonte de captação para atender a demanda por água tratada de qualidade. Esta semana, a Sanepar iniciou a operação de mais um poço perfurado recentemente. Com vazão de 36 mil litros por hora, o poço de cerca de 180 metros de profundidade vai incrementar em mais de 80% a produção de água para a população. O investimento nesta obra foi de mais de R$ 200 mil. “Com as mudanças climáticas e a redução da disponibilidade hídrica no Estado, em especial dos mananciais superficiais, a Sanepar busca em cada local de abastecimento a melhor alternativa, a depender da vazão disponível no rio, do porte das cidades e até mesmo das distâncias onde vamos precisar implantar tubulações pra levar esta água até o tratamento e a distribuição. Por isso, os poços são adotados em muitos sistemas”, explica a diretora de Investimentos da Sanepar, Leura Lucia Conte de Oliveira. Para atender a população de Rancho Alegre a Sanepar opera com dois poços e uma mina. Ocorre que, com a estiagem, que tem se tornado mais frequente e durado meses, as fontes existentes têm registrado redução no volume de água. “O volume é crítico em determinados períodos do ano e, com o calor excessivo, o consumo também aumenta drasticamente. Sabendo das previsões negativas do clima para os próximos meses, a Sanepar foi buscar novas fontes de água”, diz o gerente da Sanepar na região, Thiago Henrique Bueno. A perfuração do poço foi contratada de forma emergencial, subsidiada no Decreto Estadual de Emergência Hídrica nº 7.258/2024. “Estamos otimistas e a expectativa é de muito mais segurança no abastecimento durante o verão. Mas sempre lembrando a todos que o uso da água deve ser consciente e sem desperdícios”, enfatiza o gerente. Ele ressalta que, mesmo com o poço contribuindo significativamente no volume de água distribuída no sistema, dadas as condições de estiagem e temperaturas muito acima da média, é essencial que a população continue colaborando. “Várias cidades estão sendo afetadas por essas mudanças, não só no Paraná como em muitos outros lugares. Sempre reforçamos que a água tratada deve ser priorizada para higiene e alimentação; para consumo humano e de animais domésticos”. A execução e a operacionalização do poço foram feitas por técnicos da Gerência Regional de Cornélio Procópio, que atende o sistema de Rancho Alegre, com apoio da Gerência de Hidrogeologia da Sanepar, responsável por locação, projeto, gestão de contrato e análise final das condições de exploração e da qualidade da água.