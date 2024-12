Sicredi conquista o 1º lugar em categoria do Prêmio Reclame AQUI 2024

Instituição financeira cooperativa se consolida como referência em atendimento ao cliente na plataforma O Sicredi, instituição financeira cooperativa presente em todo país e com mais de 8,5 milhões de associados, garantiu pelo segundo ano consecutivo, o 1º lugar na categoria “Cooperativa de Crédito” no Prêmio Reclame AQUI 2024, uma das mais importantes premiações de reputação e atendimento ao cliente no Brasil. A cerimônia aconteceu nesta segunda-feira (9), em São Paulo, celebrando as empresas que se destacaram em experiência do cliente. Nesta edição de 2024, mais de 15,2 milhões de consumidores participaram da votação, avaliando 1,6 mil empresas distribuídas em 198 categorias. Além de elegerem os melhores atendimentos, os participantes também contribuíram para uma causa social significativa: a construção da nova sede do Núcleo Assistencial Brasilândia (NAB), que oferece atendimento gratuito e especializado a crianças e adolescentes com deficiência. Cris Duclos, diretora executiva de Marketing e Experiência do Sicredi, ressalta a importância do Prêmio Reclame AQUI como um reconhecimento à dedicação das equipes do Sicredi, que oferecem um atendimento humano, próximo e eficiente. “Para o Sicredi, cada interação é uma oportunidade de criar relacionamentos de confiança e que gerem prosperidade e impacto positivo nas comunidades onde atuamos.” A conquista no Prêmio Reclame AQUI reforça os diversos reconhecimentos recebidos pelo Sicredi em 2024, que destacam sua excelência na construção de relacionamentos próximos e de confiança: ocupa o primeiro lugar na categoria Cooperativas, no ranking da Melhores e Maiores da Exame, foi reconhecido como a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil, no ranking GPTW 2024, e também foi a única IF brasileira premiada nas categorias Financiador PME do Ano e Melhor Financiador para Mulheres Empreendedoras do Global SME Finance Awards 2024, do SME Finance Forum, rede com mais de 300 instituições financeiras criada pelo G20. Sobre o Sicredi O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.