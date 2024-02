Sertaneja inova e terá ensino de inglês e espanhol no ensino público

A Secretaria de Educação de Sertaneja está dando um grande passo rumo ao futuro e à melhoria do Ensino Fundamental do município. Pela primeira vez, uma cidade irá oferecer, aos seus alunos, aulas de inglês e espanhol da 1ª a 5ª série do Ensino Fundamental.

Segundo a Secretária de Educação, Josiane Maganha, “Esse projeto de ensino de línguas estrangeiras é um grande avanço na educação do município. As aulas serão em contra turno, para crianças do Ensino Fundamental I, na própria escola onde estudam. Com a aprendizagem de um novo idioma, ofereceremos um futuro melhor para nossos filhos”, observou.

Os professores serão Admilson Ribeiro (Espanhol) e Lígia Maria dos Santos (Inglês).

O Prefeito Jamison Donizete completou, afirmando que as aulas de línguas estrangeiras, visam preparar os jovens para o futuro potencial turístico do município. Segundo ele, “Nunca é tarde para começar e Sertaneja irá oferecer, de forma inédita, creio que um dos poucos municípios do Paraná, aulas de língua estrangeiras, para as crianças da Rede Municipal de Ensino. Vamos trabalhar as aulas de inglês e espanhol, as línguas mais faladas do mundo, para dar início ao potencial turístico de Sertaneja. No futuro, teremos jovens aptos a recepcionar e trabalhar nas empresas que estão se instalando em Sertaneja, visando esse novo modal que a cidade investe, que é o Turismo. Veja bem, estamos construindo um Terminal Turístico, estamos capacitando nossa população para o atendimento na área do turismo, estamos com o projeto do Parque Urbano bem adiantado e muitas outras ações estão sendo realizadas para esse novo perfil de nossa cidade”, destacou.

A Secretária de Educação, Josiane Maganha, recepciona os professores Admilson Ribeiro (espanhol) e Lígia Maria dos Santos (Inglês). Sertaneja será pioneira no Paraná no ensino de línguas estrangeiras para o Fundamental I.