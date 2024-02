Bastou chover…

O Ginásio de Esportes Tancredo Neves, em Primeiro de Maio vem apresentando problemas, logo após a sua recente reforma. Mal a chuva começou e a fachada veio abaixo. A baixa qualidade do material empregado e a falta de fiscalização na execução da obra, trouxeram um enorme prejuízo à população, que está vendo seus impostos sendo mal utilizados.

A pintura da fachada está toda manchada, o que caracteriza tinta de baixíssima qualidade. A cobertura da fachada, feita com gesso cartonado e placas cimentícias, não resistiu as infiltrações das chuvas dos últimos dias e vieram abaixo, mostrando que há algo errado na cobertura do Ginásio de Esportes.

Foram investidos cerca de meio milhão de reais, com recursos do pré-sal do Governo Federal, com contrapartida do município de Primeiro de Maio. Será que faltou planejamento ou melhoria no material empregado? Em reforma desde 2021, a obra se arrastou por vários anos e agora está aí o resultado: Uma obra cara e de baixa qualidade.