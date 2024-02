Campeonato Regional de Futsal terá início

No próximo dia 19 de fevereiro, terá início o 2º Campeonato Regional de Futsal de Sertanópolis. Ao todo, participarão 13 equipes de Sertanópolis, Alvorada do Sul, Porecatu, Bela Vista do Paraíso e Cornélio Procópio. Confira:

Vamo pega – Sertanópolis

Real Sertão FC – Sertanópolis

Juvenil – Sertanópolis

Ajax – Sertanópolis

Náutico – FC Sertanópolis

JL Lavacar – Sertanópolis

Taboquinha FC – Sertanópolis

Porecatu FC – Porecatu

Renegados – Bela Vista do Paraíso

Atlético Alvorada FC – Alvorada do Sul

Rosa Luppy – Bela Vista do Paraíso

PFC 21 – Bela Vista do Paraíso

Figueirense/Uirapuru FC – Cornélio Procópio



Os jogos acontecem no Ginásio de Esportes Teixeirão, todas as noites, à partir das 19:45 horas, com a final no dia 05 de março, às 20:00 horas. Venha assistir e traga sua família. Entrada franca.