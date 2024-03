Show “Transborda”, com Rubia Divino em Bela Vista do Paraíso

A cantora Rubia Divino apresenta seu show “Transborda”, resultado de seu primeiro disco de estúdio. O álbum traz composições que nasceram a partir de um processo de investigação de sua própria ancestralidade e memórias: “Tudo que envolve a concepção desse trabalho vem da minha investigação sobre a cura. Foi por meio dela que construí essa narrativa sobre como entender e dimensionar um legado, ancorada ao sagrado e à memória. O objetivo é celebrar a música preta brasileira, com uma obra que marca meus 12 anos de estrada” — explica a artista. O álbum está em todas as plataformas de streaming e foi coproduzido por Érica Silva (Mulamba, Dandara Manoela) e Lilian Nakahodo. O trabalho está sendo lançado pelo selo Colmeia22 e foi viabilizado pelo Prêmio Aniceto Matti, da Secretaria Municipal de Cultura (Semuc) de Maringá (PR).

Sobre Rubia Divino

Rubia Divino é uma das vozes mais interessantes da cena musical atual, unindo em seu trabalho música e resistência, explorando elementos do jazz, música contemporânea, afrobeat, samba e maracatu, em um mosaico cheio de texturas. Nascida no Rio de Janeiro, vive hoje entre Maringá e Curitiba, no Paraná, e São Paulo, onde encontrou reconhecimento na cena da música independente. Com mais de 13 anos de carreira, já dividiu o palco com artistas como Mulamba, Dow Raiz, A Banda Mais Bonita, Di Melo, Lio Soares (Tuyo), Amanda Magalhães, Janine Mathias, Gal Costa, Curumin, Castel, Adriano Grineberg e Alessandra Leão. Em seu primeiro álbum de estúdio, “Transborda” (2021), compartilha não apenas a sua voz, mas também suas próprias partes de dentro e de fora em composições próprias e colaborações.

LOCAL: Sesc Bela Vista do Paraíso

DATA: Sábado – 16/03

HORÁRIO: 17:00hrs