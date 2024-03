Real Sertão vence o Regional de Futsal

No último dia 05 de março, aconteceu, no Ginásio de Esportes Teixeirão, em Sertanópolis, a disputa final do Campeonato Regional de Futsal Masculino,

promovido pelo Departamento de Desporto e Lazer, da Prefeitura Municipal de Sertanópolis. Participaram 13 equipes, onde todos jogaram contra todos. Após as semifinais, ficaram classificadas para a grande final as equipes do Real

Sertão FC e o Taboquinho FC. Porém, o Real Sertão não tomou conhecimento do Taboquinho, vencendo pelo elástico placar de 7 x 1 e ficando, com louvor, com o título do campeonato. O goleiro menos vazado foi Rafael de Souza Battiva, do Real Sertão e o título de artilheiro, ficou com Ivan Emílio da equipe de Porecatu.

Com o Ginásio Teixeirão lotada, os espectadores ainda puderam assistir uma partida amistosa de Vôlei feminino entre Sertanópolis e Primeiro de Maio. Na verdade, foi um mistão, com a participação, além das mulheres, de alguns atletas masculino, que reforçaram ambas as equipes. Na preliminar, uma disputada partida de futsal feminino entre as equipes de Sertanópolis e Futmilhões Futsal, de Londrina. A Prefeita Ana Ruth esteve presente na arquibancada, torcendo e vibrando a cada lance. No final ela, fez a entrega dos troféus aos ganhadores. O Diretor de Desporto e Lazer, Eduardo Parreira, elogiou a presença da Prefeita Ana Ruth, que reconheceu o trabalho realizado na área do esporte. “Nossa cidade tem tido muitas alegrias na área dos esportes, seja masculino ou feminino. Nossas escolinhas, nas mais variadas modalidades, contam com equipes de todas as idades e agora com Ginástica Rítmica. Para participar das escolinhas, basta procurar o Departamento de Esporte e fazer sua inscrição, que é gratuita”, salientou

Real Sertão