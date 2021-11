Festa em prédio público de Florestópolis

Corre nas redes sociais, inclusive na página do Prefeito Onício de Souza, de Florestópolis, uma festa, regada a churrasco e bebidas, no interior de um prédio público. A festança teria sido realizada na nova garagem municipal, localizada na antiga associação dos funcionários municipais. Sob a alegação de economia com aluguel, a inauguração se transformou numa animada festa, com a presença do prefeito, vice, presidente da Câmara, vereadores, secretários e funcionários municipais e assessor de deputado. Todo final de semana acontece uma festa, no local.

Ao que parece, já teria sido encaminhada denúncia ao Ministério Público, pelo fato da festa estar sendo realizada num espaço público. O local, pintado de azul, as cores da campanha do atual prefeito, possui até churrasqueira instalada. Um vídeo, gravado pelo prefeito, diz que “alguns funcionários se reúnem para fazer uma confraternização. O local é público”, confirma o prefeito no vídeo.