Rodoviária de Florestópolis será reformada

O Deputado Tercílio Turini, atendendo pedido a ex-vereadora Amegilda Almeida, destinou recursos para a reforma do Terminal Rodoviário de Florestópolis, que deverá começar em breve. Serão investidos R$ 124,6 mil para melhorar a estrutura do atendimento à população. A pedido da comunidade, através da vereadora Amegilda, o Deputado Estadual Tercílio Turini garantiu a liberação de R$ 118,4 do Governo do Estado para a execução da obra. A contrapartida da Prefeitura será de R$ 6,2 mil.

A Secretaria das Cidades, através do Secretário Eduardo Pimentel homologou o resultado da licitação no início deste mês e a expectativa é que, a empresa vencedora: V. Sardinha de Oliveira receba a ordem de serviço nos próximos dias.

Segundo a ex-vereadora Amegilda, “não é porque não ocupamos uma cadeira na Câmara que vamos deixar de trabalhar. Florestópolis é a nossa cidade e vamos continuar trabalhando por dias melhores. As pessoas precisam de conforto e tranquilidade para utilizarem a rodoviária. Agradeço o Deputado Estadual Tercílio Turini que sempre esteve ao lado da nossa administração”, ponderou. O Deputado Tercilio Turini agradeceu o governador e o Secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, por terem autorizado o repasse de recursos que vão custear praticamente toda a obra do Terminal Rodoviário. “Os moradores de Florestópolis podem contar comigo. Estou à disposição para defender os interesses da população”, afirmou o Deputado Tercílio Turini.

Amegilda solicitou e Turini atende. Rodoviária será reformada.