Asfalto Novo, Vida Nova chega a Leópolis

O programa Asfalto Novo, Vida Nova, do Governo do Estado, que libera recursos para a pavimentação de vias urbanas em municípios de até 7 mil habitantes, chegou a Leópolis. A cidade faz parte dos 105 municípios que apresentaram projetos e que foram aprovados. Os investimentos vêm da Secretaria das Cidades e chegam a R$ 577,6 milhões em várias cidades do Estado. O mesmo programa ainda garante recursos para a troca de toda iluminação pública municipal, de luminárias convencionais por sistemas a LED, mais eficientes e econômicos.

“Nós estamos asfaltando 100% dos municípios de até 7 mil habitantes, com calçada, pavimentação, iluminação de LED, com galerias pluviais. É um pacote completo”, afirmou o Governador Carlos Massa Ratinho Júnior.

Por indicação do Deputado Estadual Cobra Repórter, a cidade de Leópolis está recebendo R$ 3,7 milhões para pavimentação, mais R$ 541 mil para iluminação em LED. O convênio para o repasse de recursos foi assinado no início do mês pelo Prefeito Alessandro Ribeiro (Sandrinho), o Governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o Secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, o Secretário de Infraestrutura, Sandro Alex e o Deputado Cobra Repórter.

