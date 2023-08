Escolas públicas ganham instalação de placas solares

Um fato inédito aconteceu em Sertanópolis. Todas as escolas municipais, mais o CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil Maria de Lourdes Fernandes e o Departamento de Educação tiveram placas solares instaladas.

A iniciativa foi da administração Ana Ruth Secco, para reduzir o custo com o gasto em energia elétrica, de forma sustentável, através da produção de energia limpa. Confira no quadro ao lado a potência instalada em cada prédio.

O investimento chegou a cerca de 800 mil reais e deverá ser retornado aos cofres municipais entre três a cinco anos, dependendo do consumo de cada prédio e o pico de energia solar durante esse período.

Segundo o Departamento de Arquitetura e Engenharia, “a Prefeitura é um grande consumidor de energia elétrica. Com a geração distribuída, a redução será muito grande. Nossas salas de aula agora estão equipadas com ar condicionado em todas as salas e, com isso, o consumo aumentou muito. Para se ter uma ideia, na Escola Luiz Deliberador, o gasto com energia girava em torno de R$ 5 mil por mês. Agora, estamos pagando por volta de R$ 1,7 mil por mês. Menos da metade”, observou.

A Prefeita Ana Ruth Secco salientou sobre a economia com as placas solares. “Esse uso da energia fotovoltaica vem crescendo em todo pais, seja nas residências, no comércio e na indústria. Resolvemos investir nessa fonte de energia renovável, pelas vantagens que ela apresenta. As contas foram reduzidas a menos da metade”, comemorou.

Escola Municipal Benedito Biasi Zanin CMEI Maria de Lurdes Fernandes Departamento de Educação Escola Municipal Luiz Deliberador Escola Municipal Maria Gomes Teixeira Escola Municipal Sto. Tomás de Aquino