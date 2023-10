Com terraplenagem avançada,duplicação da PR-445 atinge a marca de 13% de execução

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), atingiu a marca de 13,86% de execução da obra de duplicação da PR-445, entre Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, e Lerroville, distrito de Londrina, no Norte. O trecho tem 27,07 quilômetros de extensão.

A terraplenagem das novas pistas já está concluída em aproximadamente 11 quilômetros da rodovia, e a nova pavimentação está em andamento em cerca de 8 quilômetros ao longo do trecho, já iniciando a aplicação da segunda camada de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ).

A previsão é de liberar 10 quilômetros para o tráfego de veículos até o final do ano, caso as condições climáticas sejam favoráveis nos próximos meses.

A pista nova terá duas faixas de rolamento de 3,60 m cada, em sentido único, e acostamento externo de 2,50 m, separada da pista atual por um canteiro central de 7 m a 9 m de largura e faixa de segurança de 60 centímetros de cada lado, na maior parte do trecho. No local onde não será possível o canteiro, as pistas serão separadas por barreira rígida de concreto New Jersey, com faixa de segurança interna de 1 metro de largura em cada lado.

A obra inclui ainda novas pontes sobre o rio Apucaraninha e rio Santa Cruz, que já contam com infraestrutura e mesoestrutura concluídas em uma das margens em cada.

No canteiro de obras já foram concretadas metades das vigas longarinas que serão lançadas sobre essas pontes, sendo parte da sua superestrutura. Também será implementado um novo viaduto no acesso ao município de Tamarana.

Outros serviços em andamento incluem adequações do futuro canteiro central entre as pistas, sendo implantadas sarjetas de concreto e realizado o enleivamento.

Até o momento foram investidos cerca de R$ 20,5 milhões do total de R$ 148 milhões da obra, que prevê também onze retornos em nível, correção de geometria de sete curvas e a restauração da pista existente.

A PR-445 é uma das mais importantes rodovias estaduais da região Norte do Paraná, sendo a principal saída de Londrina em direção a Curitiba, uma conexão entre as duas cidades mais populosas do Estado.