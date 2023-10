Líder em produção de peixe,Paraná quer crescer ainda mais no setor

O Paraná lidera o ranking nacional de produção de peixe. Em 2022, a produção no Estado ultrapassou as 182 mil toneladas, um crescimento de 13% sobre o resultado do ano anterior, segundo dados do Deral (Departamento de Economia Rural), da Seab (Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento). A Região Oeste se destaca nesse setor, com 82,46% do total da produção. A Região Norte ocupa a segunda colocação, mas muito atrás, com uma participação de apenas 6,60% nesse mercado.

Embora ainda pequena, a produção de peixes no Norte do Estado tem um grande potencial de expansão, mas o que falta são piscicultores. Se há alguns anos a atividade tinha no mercado o seu principal gargalo, hoje, com a chegada de indústrias de recebimento e processamento de peixes, o grande entrave está em conseguir produto em quantidade suficiente para atender a demanda. “Não tínhamos frigoríficos e havia uma dificuldade de colocar nosso produto na mesa do consumidor. A gente vinha se esforçando muito para tentar encontrar um caminho. O grande gargalo, agora, está invertido. Temos uma demanda grandiosa, um horizonte enorme de mercado para toda a região e não temos o produto”, disse o gerente regional de Londrina da Extensão Rural do IDR-PR, Cristovon Videira Ripol.

INDÚSTRIA DE

ALIMENTOS

Em 2021, a Cocari assumiu o abatedouro de peixes em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina) e estabeleceu parceria com a indústria de alimentos Aurora para a distribuição da produção. A cooperativa também implantou o Projeto de Integração à Piscicultura para fomento da atividade, mas dois anos após a inauguração, a unidade ainda opera muito aquém da capacidade instalada. Com uma estrutura que possibilita o abate de 36 toneladas ao dia, podendo chegar a 40 toneladas, o frigorífico contabiliza atualmente seis toneladas/dia.

Em 2022, o Paraná produziu 182.020.874 toneladas de pescados, sendo mais de 165,5 mil toneladas de tilápia, espécie que compõe 90,9% da produção estadual, segundo o Deral. Na comparação com 2021, o crescimento foi de 13,23% no volume total. Em valores, a atividade movimentou, no ano passado, R$ 1,490 bilhão. A Seab observa que a expansão da piscicultura tem sido superior a de outras atividades, ultrapassando os 10% ao ano.

A produção de tilápia é a mais vantajosa na pisicultura.

Uma tarde de campo foi realizada em Bela Vista do Paraíso visando o incremento do setor.

Várias prefeituras auxiliam na escavação de tanques.