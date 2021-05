Jataizinho empresta equipamentos para suprir falta de hospital

A Prefeitura de Jataizinho corre contra o tempo para montar um Posto de Saúde que possa amenizar a falta de um hospital. O único hospital da cidade, o São Camilo, fechará as portas no dia 20 de junho, quando termina o prazo dado pela Justiça para que o município realize melhorias no sistema de saúde municipal.

O Hospital São Camilo alega dificuldades financeiras e repasses abaixo dos custos operacionais com os poderes municipal e estadual. A princípio a entidade mantenedora do hospital anunciou o fechamento para o dia 1º de maio. Porém o Ministério Público conseguiu uma liminar protelando o prazo. Para poder continuar atendendo, mesmo de forma precária, a Secretaria de Saúde de Jataizinho recorreu às cidades vizinhas, que compõem a área da 17ª Regional de Saúde. Sem tempo para fazer uma licitação, que seria demorada, ultrapassando o prazo dado pelo Juiz, o jeito foi pedir emprestado macas, remédios e outros itens.

A UBS do centro da cidade, na Rua Monteiro Lobato, vai passar por uma adequação. O atendimento será ampliado até as 19 horas, depois que a Prefeitura aderir ao programa Saúde na Hora, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, que irá ajudar financeiramente os municípios que estenderem os horários de atendimento dos Postos de Saúde. O local terá médicos para receber casos de urgência e emergência, que serão encaminhados para uma sala de estabilização e depois transportados para hospitais de referência, como o Cristo Rei, em Ibiporã e hospitais de Londrina, Cambé e até Rolândia.

Os médicos serão cedidos pelo Cismepar e o local não irá fazer cirurgias. Os itens emprestados pelos municípios serão devolvidos, assim como os móveis doados. O município conta com duas ambulâncias para o transporte de pacientes e os casos mais graves serão levados pela viatura de suporte avançado do Samu.

Jataizinho tem cerca de 19 mil habitantes e a Prefeitura pretende começar as tratativas para resolver em definitivo o problema do Hospital no município.