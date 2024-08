Projeto de lei quer tornar obrigatório acostamento nas rodovias do Paraná

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) vai apresentar em agosto, na volta das sessões na Assembleia Legislativa, projeto de lei que torna obrigatória a execução de obras de acostamento nas rodovias do Paraná.“O acostamento é um elemento essencial num ambiente rodoviário moderno”, disse Romanelli que constatou a falta dos espaços laterais destinados a paradas e estacionamento em caso de emergências Segundo a proposta de Romanelli, a lei vai “estabelecer a obrigação de previsão de acostamento na elaboração e contratação de projetos de engenharia para execução de novas obras de pavimentação asfáltica nas rodovias estaduais”. “O acostamento é fundamental por diversas razões, que vão da segurança e eficiência do tráfego até a conveniência dos motoristas”, considera. Na justificativa, o deputado sustenta que o acostamento nas estradas permite que os veículos parem em caso de emergência ou pane mecânica, sem a necessidade de interromper o trânsito na pista de rodagem. “Também facilita o acesso de veículos como ambulâncias, bombeiros e polícia, permitindo que cheguem rapidamente ao local para prestarem socorro às vítimas de acidentes”, observa. Segundo Romanelli, o acostamento poderia evitar muitas mortes nas estradas. “As famílias sangram com a perda de seus entes queridos e muitas dessas tragédias poderiam ser evitadas caso houvesse um acostamento à margem da pista de rolagem”, entende o deputado. “É evidente que estes espaços de parada são zonas de segurança que contribuem significativamente para a redução de acidentes”.