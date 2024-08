Campeonato de Futsal de Sertaneja está definido

Chegou ao fim os dois campeonatos de futsal de Sertaneja. Foram disputados o Campeonato Municipal Claudemir Chaves de Lima, com a participação de 10 equipes do município. Os jogos aconteceram no Ginásio de Esportes e ficou assim definido: Série Prata: 3º lugar: AC/Stillus Vice-campeão: Cebi Futsal Campeão: Boiadeira Pela Série Ouro, os vencedores foram: 3º lugar: Stop Beer B Vice-campeão – Vila Querosene Campeão – Stop Beer A O artilheiro foi Jefferson da Stop Beer A e o goleiro menos vazado foi Eliezer da Stop Beer A O outro campeonato, disputado simultaneamente foi o Campeonato Regional Masahiro Araki com a participação de 13 equipes da região e mais 3 equipes de Sertaneja. A classificação ficou assim: 3º lugar: JLS de Paranagi Vice-campeão: Stop Beer Cyber Conect de Sertaneja Campeão: Durães Ferraz Deleite, de Congoinhas O artilheiro foi Jefferson da Stop Beer Cyber Conect de Sertaneja e o goleiro menos vazado foi Arthur, da Durães Ferraz Deleite, de Congoinhas, que levou o prêmio de R$ 5 mil como equipe campeã. O segundo classificado, Stop Beer Cyber Conect, recebeu R$ 1.800, O artilheiro e goleiro, receberam R$ 100, cada. A família de cada homenageado também recebeu um troféu.

Família do homenageado Claudemir Chaves de Lima.