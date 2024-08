Convenções definem candidatos

Os prazos para inscrições no TSE – Tribunal Superior Eleitoral terminaram no dia 15 de agosto. Em Sertanópolis, dois candidatos estão definidos. De um lado, a atual prefeita, Ana Ruth Secco, tendo Edson Filho como vice-prefeito. Do outro lado, o ex-prefeito Tide Balzanello com Vermeio Hoffmann de vice. Em Primeiro de Maio também serão dois candidatos. De um lado, Maria Ritha Casanova Xicarelli, com Everaldo Amorim, com vice-prefeito. Viu que chique? Ritha com “H”. Na oposição estão o agricultor Bruno Santa Rosa, com Capinha de vice-prefeito. Em Alvorada do Sul, ficou definido como sucessor de Marcos Pinduca, o agricultor Marquinho Gasparelli, tendo Luiz Garcia, como seu vice-prefeito. Do outro lado, serão candidatos Bruno Alencar, com Heitor Benhur Angeli, candidato a vice. Porecatu é a cidade que lançou o maior número de candidatos a prefeito. Entre eles estão, Walter Thenan, tendo Laranjinha com vice. Em outra chapa estão Carlos Dias, tendo como vice, Daniele Moretti. Também concorrem Janaina da GM e seu vice, Vicente Monteiro dos Santos (Tim). Também estão inscritos Gamê, como candidato a prefeito e Osmar, como candidato a vice. Portanto, serão quatro candidatos a prefeito. Em Florestópolis estão inscritos o atual prefeito Onício de Souza (Nicinho), com Marcelão de vice. Do outro lado, os candidatos serão Davi Carvalho, com Marcos Luz como vice. Na cidade de Jaguapitã, também haverá quatro candidatos. Estão inscritos o atual prefeito Gerson Marcato e seu vice, Jean Carlos. Os demais concorrentes serão Edison Rodrigues, com Diego Madeira como vice-prefeito. Também irão concorrer Cassandra Siqueira como candidata a prefeita e Paulo França, a vice-prefeito. Outra candidata inscrita é Martinha, pelo PT, tendo a Profa. Genilda como candidata a vice. Em Prado Ferreira, até o momento estão inscritos Silvio Damasceno, com Waltinho como candidato a vice. Também devem ser candidatos Anselmo de Caires, com Décio Martini como candidato a vice. Ainda vão se candidatar Wagner Henrique Vilas Boas, com Dilinho, como vice-prefeito. Até o fechamento desta edição, estavam inscritos apenas Silvio e Waltinho. Na cidade de Centenário do Sul, serão três candidatos. O atual prefeito, Júnior Tavian (vice Sueli advogada) e seu principal adversário, Caio Pazotti, com Adam Lineker, como vice-prefeito. Ainda se inscreveu Claudino de Paula Santos, do PRD, que deve atuar como figurante, tendo Donizete, de vice. Em Leópolis, serão candidatos o atual vice, Leomar Monteiro (vice Pastor Josias), que irá enfrentar Natal Alemão, pela oposição, sendo Leonel Alves, candidato a vice. Leomar é indicado pelo atual prefeito Sandrinho. Jataizinho tem, até o fechamento dessa edição, dois candidatos: O atual prefeito, Vilsinho Quirino, mantendo Humberto Chamilete como vice. E mais um candidato inscrito: Juninho do Paca, com Dilmara Furlan, como vice. Em Bela Vista do Paraíso, o atual prefeito Fabrício Pastore, o Jacaré será candidato único, com Jean Palú como vice. A oposição praticamente sumiu. Em Sertaneja, devem ser inscritos Samuel do Prado, candidato a prefeito, com Rodrigo Pardinho como vice. Seus adversários serão Neuton de Oliveira, tendo Ana Beatriz de vice. Até o fechamento desta edição, apenas Neuton aparecia no site do TSE. Em Rancho Alegre, o candidato a prefeito será Flavio Pereira, o Flavinho. Seu vice será Edmar Lima. Na outra chapa concorrem Darlene Geraldo, tendo como vice-prefeito Geraldo da Loja. Os candidatos deixaram para a última hora as inscrições, o que dificultou a matéria, pois devemos nos basear em informações oficiais. A fonte de informações dessa matéria é o TSE – Tribunal Superior Eleitoral. Fechamento desta edição: 16:30 horas do dia 15. As inscrições vão até as 19 horas, horário de funcionamento dos cartórios eleitorais.

