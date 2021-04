Primeiro de Maio distribui kits escolares

A Secretaria Municipal de Educação de Primeiro de Maio iniciou a distribuição de 970 kits escolares para todos os alunos da Rede Municipal de Educação. Serão beneficiados alunos do berçário ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Cada aluno irá receber um kit contendo material escolar individual, de acordo com a etapa e ano escolar em que se encontra. Portanto, os materiais serão diferentes, de acordo com a série que o aluno está matriculado.

Os kits foram elaborados com supervisão do Secretaria Municipal de Educação e tem, em sua composição, todos os itens necessários, com mais de 10 itens, incluindo mochila, estojo, garrafa de água e demais materiais de uso escolar, como cadernos, lápis de cor, cola, massinha de modelar, tudo de acordo com a idade escolar de cada aluno. Todos os itens são indispensáveis para o desenvolvimento das atividades escolares remotas.

As aulas estão sendo ministradas por meios digitais escolhidos pelos professores, para garantir a interação e o acolhimento dos pais e alunos. Quanto à distribuição dos kits, a entrega será realizada seguindo o cronograma de cada unidade escolar, tomando todas as medidas sanitárias e protocolos de segurança, orientados pelo Departamento de Saúde.

Segundo a Secretária Municipal de Educação, Vera Paschoalino Stivanelli, “a Prefeita Bruna Casanova sabe da importância de investir em Educação e muito tem sido feito, como as novas lousas, modernas e práticas, a instalação de ar condicionado em todas as salas de aula e agora, esse investimento na doação dos kits escolares”, informou.

Foram investidos cerca de R$ 85 mil, com recursos através do Salário Educação.

Cada aluno irá receber o kit, de acordo com a sua série. Os kits serão individuais.

A Prefeita Bruna Casanova fez a entrega dos kits as Escolas: CMEI Manoel Velasco, CMEI Ana Ferreira, CMEI Maria Isabel, CMEI Santa Maria, Escola Municipal de Ibiaci, Escola Municipal Monteiro Lobato, Escola Municipal da Vila Gandhi, Escola Municipal Cecilia Meireles.