Castração de animais em Rancho Alegre

O município de Rancho Alegre tem dado exemplo no que diz sentido ao bem-estar animal. A cidade conta com um programa de castração animal e mais de 80 animaizinhos já foram castrados, somando com a vinda do Castrapet, indicado pelo Deputado Cobra Reporter, o número ultrapassa os 300 animais castrados. Um dos mais bem-sucedidos programas de atenção à saúde animal da região.

A castração é uma medida muito eficaz no controle populacional de cães e gatos. Além de evitar que os animais, principalmente filhotes, sejam abandonados diariamente nas ruas, portas de clínicas veterinárias e ONGs de proteção animal.

Castrando seu animal, você está prolongando a vida dele e proporcionando uma qualidade de vida melhor.

Porque devemos castrar os machos?

1 – Evita fugas.

2 – Evita o constrangimento de cães agarrando nas pernas e braços de visitas.

3 – Evita a marcação do território (xixi fora do lugar)

4 – Evita a agressividade motivada por excitação sexual constante.

5 – Evita tumores testiculares

6 – Evita o aumento do número de animais nas ruas.

Porque devemos castrar as fêmeas?

1 – Evita acasalamentos indesejáveis, principalmente quando se tem um casal de animais de estimação.

2 – Evita o cancro nas glândulas mamárias na fase adulta

3 – Evita piometra (grave infecção uterina) em fêmeas adultas.

4 – Evita as gravidezes psicológicas e suas consequências, como infecção das tetas.

5 – Evita cios

6 – Evita o aumento de animais de ruas.

Rancho Alegre é um exemplo no tratamento e prevenção de zoonoses dos animais. Um trabalho desenvolvido pela Prefeitura Municipal, com a ajuda dos deputados que apoiam o município.