Obras tem sequência em Rancho Alegre

A Prefeitura de Rancho Alegre entrou na fase final da reforma do prédio da antiga rodoviária, na saída para Uraí, que encontrava-se parado a anos. O local passará a abrigar a Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo da administração é conferir melhor qualidade no atendimento diário, bem como implantar no local um Centro de Especialidades, com atendimento nas áreas de pediatria, ginecologia, dermatologia, urologia e geriatria, entre outros. Dessa forma, a população irá receber uma saúde com mais qualidade para todos.

Outra obra em andamento é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Rancho Alegre e o Governo do Estado do Paraná, através da Cohapar – Companhia de Habitação do Paraná, para a construção de dezenas de moradias para famílias que ainda não possuem a casa própria. Serão investidos cerca de R$ 2,5 milhões, um investimento histórico e que acaba de ser iniciado no município de Rancho Alegre. Será o maior investimento na área da habitação nesta década.

Outra novidade é a instalação de câmeras no local da construção para que a população possa acompanhar o andamento da obra, ao vivo e a cores, todos os dias da semana. As inscrições podem ser feitas diretamente no site da Cohapar ou no CRAS de Rancho Alegre.

A Prefeitura também segue investindo na revitalização da área de lazer Vale do Canaã. Estão finalizados o campinho de grama sintética, com iluminação, a academia ao ar livre e o parquinho para as crianças. Toda população pode aproveitar este belíssimo espaço de lazer, que, a cada dia, está ficando mais aconchegante.