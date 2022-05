Prefeitura redimensiona galeria na Rua Distrito Federal

Mais um problema antigo foi resolvido pela atual administração. Uma rede de galerias pluviais, na Rua Distrito Federal, defronte ao Clube dos 31, foi redimensionado. Foram construídas 5 bocas de lobo, onde antes havia apenas duas. A rede, com tubos de 40 cm, agora passou para 80 cm, que foram interligadas numa rede mestre com tubos de 1,00 m.

As obras duraram cerca de uma semana e foram totalmente executadas com mão de obra, material e recursos próprios do município.

Também foi iniciado o cascalhamento de um trecho da estrada na Água dos Cágados, que irá beneficiar oito famílias de agricultores familiares, todos trabalhando no plantio de hortaliças.

O Departamento de Obras tem trabalhado muito para atender as diversas demandas. São obras que davam problemas a muitos anos e que agora estão sendo resolvidas. Nossos sinceros parabéns a toda equipe do Depto. de Obras, comandado pelo Ney Bersanetti. Estão dando um show, seja na cidade ou no campo.