Recursos para o Hospital de Jaguapitã

Foi oficializado o repasse de R$ 500 mil para a reforma do Hospital Municipal de Jaguapitã. A ordem de serviço foi assinada pelo Secretário de Saúde, Beto Preto, juntamente com o Deputado Tercílio Turini e o Prefeito Gerson Marcato, em Curitiba, no último dia 31 de março, durante viagem a trabalho.

As adequações no hospital garantem melhorias no atendimento aos pacientes, condições mais adequadas para o trabalho dos profissionais de saúde e mais qualidade de vida aos moradores de Jaguapitã. Segundo o Prefeito Gerson Marcato, “uma boa estrutura física do hospital contribui no bom andamento dos procedimentos e dos tratamentos. A recepção adequada, a movimentação interna dos pacientes, médicos e enfermeiros e demais profissionais, o ambiente renovado em consultórios e outras áreas de atendimento, tudo isso favorece a rotina hospitalar. Por isso, a reforma do Hospital de Jaguapitã representa um grande avanço na saúde pública”, ressaltou o Prefeito.

O Deputado Tercílio Turini elogiou o trabalho do Secretário de Saúde, Beto Preto. “Ele conhece bem essa realidade, porque é médico e se dedicou ao fortalecimento da rede de saúde. Convivemos juntos no HU de Londrina e na Faculdade de Medicina da UEL. Tenho muito orgulho de trabalhar pela saúde de Jaguapitã e todo Paraná. Agradecemos também ao Governador Ratinho Júnior pela confiança e parceria em benefício da saúde do Paraná”, afirmou.