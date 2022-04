Assinado convênio para construção de UMS em Jataizinho

O Governo do Estado liberou cerca de R$ 3 milhões para a construção de uma Unidade Mista de Saúde (UMS) em Jataizinho. Esse formato de projeto prevê a atenção primária à saúde durante o dia e atendimento de urgência e emergência à noite e finais de semana.

O município foi um dos primeiros a assinar o convênio com o novo programa. Segundo o Secretário de Saúde, Beto Preto, “Jataizinho teve o seu hospital fechado e resolver o problema da saúde, era uma prioridade”, explicou.

O Prefeito Vilsinho Quirino, que estava acompanhado pelo vice, Humberto Chamilete, agradeceu ao deputado Tiago Amaral e o Governo do Estado pelo empenho em levar novamente atendimento de saúde à população. “Só nós sabemos o que passamos ao perder nosso hospital. Agradecemos ao Governador Ratinho Júnior e a todos os parceiros que trabalham em prol do município”, concluiu.

Jataizinho também irá construir uma unidade de suporte primário, que contará com serviço de odontologia e com o Programa Saúde da Família. O projeto já está com a licitação aberta e a construção deve começar ainda este ano. Através do Deputado Tiago Amaral, foram entregues uma ambulância zero quilômetro, no valor de R$ 170 mil e mais três veículos para atenção primária, equipamentos para fisioterapia e dois aparelhos que monitoram sinais vitais do paciente, fundamentais para atendimentos de emergência.

Segundo a Secretária Municipal de Saúde de Jataizinho, Verônica Sanches Gomes, “a chegada desses recursos e conquistas, representa uma virada de página em um drama que estávamos vivendo”, comentou Verônica.