O município de Alvorada do Sul foi o único município do Paraná selecionado entre os melhores projetos, juntamente com outras dez cidades, a nível de Brasil, onde o Programa Criança Feliz tem boa execução. A escolha levou o município a participar de um documentário, onde, ao longo de 27 minutos, retrata como o programa atua dentro dos lares das famílias brasileiras.

São histórias de cuidadores que, com apoio das visitadoras, estreitam os laços com os filhos, desenvolvem atividades e utilizam de espaços e materiais próprios das famílias. A evolução dos meninos e meninas fica evidente e mostra a realidade das equipes do Programa Criança Feliz que fazem o trabalho de acompanhamento e auxílio das famílias, nos cuidados essenciais do dia a dia.

O público alvo são gestantes e crianças na faixa etária de até seis anos e tem como objetivo apoiar as famílias para o fortalecimento de vínculos em cuidar, educar e acompanhar, visando seu desenvolvimento. Alvorada do Sul foi escolhida para participar de um documentário, fruto de uma parceria com a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, juntamente com o Fundo Conjunto para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações Unidas (ONU).

Foram escolhidos dez municípios para retratar as repercussões do programa. Na região norte, foi escolhido Porto Walter (AC) e Santa Rosa do Tocantins (TO). No centro-oeste, Santo Antônio do Leverger (MT) e Alvorada do Norte (GO). No Nordeste, Santa Cruz do Piauí (PI) e Vicência (PE). Estão na rota de produção, Alvorada do Sul (PR), Balneário Camboriú (SC), Montanha (ES) e Nova Iguaçu (RJ). As filmagens foram realizadas entre os dias 23 a 26 de novembro, em Alvorada do Sul, por uma equipe da Trópico TV, acompanhados pela técnica do Ministério da Cidadania, Lisiane Marques de Lima. Uma reunião informou sobre o projeto e, durante a visita, o Prefeito Marcos Voltarelli assinou o Decreto Nº 12/2022, criando o Comitê Gestor do Programa Criança Feliz.

O município conta com 90 famílias, entre gestantes e crianças, que são acompanhadas regularmente em visitas domiciliares, conforme detalha a Secretária de Assistência Social, Letícia Brussolo e a Supervisora do programa, Sandra Alice do Nascimento.

Nos dias 23 e 24 de março foi realizado o Seminário Construindo Vidas Melhores, onde foi realizado o lançamento do documentário. Uma homenagem foi prestada aos municípios que participaram das filmagens e, como reconhecimento pelo sucesso da execução do Criança Feliz, o Prefeito Marcos Voltarelli, recebeu a placa de reconhecimento pelo apoio da gestão ao trabalho realizado. Voltarelli estava acompanhado pelo Secretária de Assistência Social, Letícia Brussolo e pela visitadora Carla Tamires Pereira. A entrega foi feita pela Secretária Nacional de Atenção à Primeira Infância, Luciana Siqueira Lira de Miranda. Ela citou que Alvorada do Sul foi o primeiro município do Paraná a ter a Lei da Primeira Infância (Lei 3006/22), que garante os direitos e prioriza o atendimento para crianças e adolescentes de Alvorada do Sul.

O Prefeito Marcos Voltarelli fez uso da palavra e destacou a grande conquista para o município. Segundo ele, “agradeço a Secretária Nacional da Primeira Infância pelo apoio e incentivo em sua gestão. Cabe a nós, políticos, aderir. Estamos entregando uma lei, pois, depois que o Prefeito passa, a lei fica mantida, o que representa um grande passo. Agradeço e parabenizo a todos os envolvidos neste magnífico projeto”, concluiu.

O documentário terá distribuição mundial através da ONU e tradução em vários idiomas, inclusive em libras. O objetivo é divulgar o trabalho feito em 10 municípios do Brasil com a Primeira Infância, se tornando referência em atividades nessa fase tão importante da vida.

Acima: prefeitos dos municípios selecionados. Alvorada foi o único do Paraná. Abaixo, Prefeito Marcos Voltarelli agradece a premiação do Programa Criança Feliz.

Secretaria Nacional de Atenção a Primeira Infância, Luciana Siqueira Lira de Miranda, Prefeito Marcos Voltarelli e a Secretaria de Assistência Social, Letícia Brussolo Moura.