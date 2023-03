Dia da Mulher em Sertaneja

O município de Sertaneja também comemorou o Dia Internacional da Mulher, de forma especial. Foram contempladas as mulheres do Distrito de Paranagi e de Sertaneja.

Em Paranagi, o evento aconteceu no dia 07 de março, na Quadra Poliesportiva Otávio Ornelas Frederico. Na organização, participaram as Secretarias de Saúde, representada por Silvana Germanos, a Secretaria de Assistência Social, através da Primeira Dama, Michelle Pinheiro Gonçalves da Silva, a Secretaria do Esporte, representada por Amanda Santos.

Uma equipe do Senac de Cornélio Procópio, realizou diversas atividades físicas, como alongamento, dança e dinâmica em grupos. Uma equipe voluntária promoveu corte de cabelos entre as participantes e outra equipe do Senac, fez maquiagem nas mulheres que participaram do evento. Para fechar o dia maravilhoso, um delicioso café da tarde foi servido para as participantes.

Em Sertaneja, o Dia das Mulheres foi lembrado no dia 09 de março, no Salão da Melhor Idade. Também participaram a Secretaria Municipal da Saúde, através da Secretária Silvana Germanos, a Secretaria de Assistência Social, representada pela Sra. Michelle Pinheiro Gonçalves Silva, Amanda Santos da Secretaria Municipal do Esporte e, mais uma vez, o apoio importante do Senac de Cornélio Procópio, através de professoras de educação física, que promoveram atividades físicas, como alongamento, dança e dinâmica em grupos. Outra equipe do Senac de Cornélio Procópio realizou corte de cabelo, hidratação, escova e maquiagem.

Um delicioso café da manhã abriu as atividades comemorativas do Dia Internacional da Mulher em Sertaneja. Toda a programação, tanto em Paranagi, quanto na sede do município, foi gratuita. Foram convidadas as mulheres da turma da Terceira Idade e mulheres atendidas pelos programas sociais do município.

Um momento de fé, antes da abertura do evento.

Aferição de Pressão Arterial.