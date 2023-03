Homenagens às mulheres em Alvorada do Sul

O Dia Internacional da Mulher, comemorado em 08 de março, teve atividades e homenagens em Alvorada do Sul.

Os eventos foram promovidos pelas Secretarias de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Saúde e Secretaria de Esportes. Uma singela homenagem foi realizada, com a presença do Prefeito Marcos Voltarelli, o popular Pinduca, que, ao lado de vários vereadores parabenizou as mulheres pelo seu dia. Um delicioso café da manhã foi ofertado e feito com muito carinho. Houveram sorteios de brindes para promover autoestima e o bem-estar das participantes, entre elas, mulheres atendidas nas atividades de ginástica e alongamento para mulheres da Terceira Idade, além de gestantes que participam da Reunião das Gestantes, que é realizada mensalmente.

O Prefeito Marcos Antônio Voltarelli salientou o quanto o dia é importante. “Ações como esta, contribuem com a autoestima e os cuidados que todas as mulheres merecem. Precisamos entender que o Dia da Mulher deve ser comemorado todos os dias. Várias secretarias estão envolvidas na organização desse evento para presentear a todas que se dispuseram a comemorar essa data conosco, contribuindo com o autocuidado e reconhecendo a força que elas têm”, completou.

Dezenas de mulheres participaram da confraternização comemorativa ao Dia Internacional das Mulheres.