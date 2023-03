No dia da mulher, aulão de zumba

O município de Rancho Alegre comemorou o Dia Internacional da Mulher com vários eventos, especialmente voltados para elas. Um “aulão” de zumba, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, reuniu várias mulheres no pátio da secretaria, no dia 08 de março.

A instrutora de zumba, Tatielli Cristina fez todas tirar o pé do chão com uma aula prá lá de animada. Tatielli, em parceria com o Secretaria de Assistência Social tem um projeto de dança chamado “Dançar a Vida”, com aulas às segundas, quartas e sexta, de manhã e à tarde. As aulas são de ballet Fitness, para adultos, alongamento para a terceira idade, zumba para todos e ballet infantil.

As aulas tem sido um sucesso e são inteiramente gratuitas. Elas acontecem no Ginásio de Esportes e as matriculas podem ser feitas diretamente com a instrutora. A Secretária de Assistência Social Layse Coimbra tem feito um excelente trabalho frente à secretaria. Todos os meses algum projeto novo é criado e executado, com muito amor e carinho.