Dia das Crianças em Sertaneja

Todas as escolas municipais se envolveram para comemorarem o Dia das Crianças, com vários brinquedos infláveis e atividades recreativas. A comunidade local também se fez presente nesta data marcante. O evento aconteceu no Parque de Festas Massagi Nagano e contou com a presença de milhares de pessoas, entre crianças, jovens e adultos, que foram acompanhar seus filhos e parentes.

As escolas de Sertaneja se envolveram para comemorarem o Dia das Crianças, com vários brinquedos infláveis e atividades recreativas e assim fazerem um grande evento no múnicipio. O evento aconteceu no Parque de Festas Massagi Nagano e houveram a participação de outras pessoas.