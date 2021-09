Educação procura descobrir dificuldades dos alunos em Sertanópolis

O DME – Departamento Municipal de Educação de Sertanópolis, criou uma frente de trabalho visando descobrir os alunos que estão com dificuldades de aprendizagem, para que sejam realizadas possíveis intervenções. A equipe, vem realizando rastreio e intervenções, voltados para a alfabetização de alunos dos 2º anos da rede municipal de Educação. A equipe é formada pela fonoaudióloga Renata Rossi, a psicopedagoga, Andréa Cristina de Morais Migoto, a Assessora Suellen Cristina de Almeida e as professoras, Flávia Daniela Fantin Pissinati e Aline Camila Ribeiro Galera.

Segundo a Diretora do DME, Graziela Fávero, “criamos uma frente de trabalho com as profissionais, para que façam um rastreamento e descubram as dificuldades para possíveis intervenções, visando buscar e amenizar as defasagens causadas pelo afastamento dos alunos no período de enfrentamento da Covid-19”, explicou.

O trabalho teve início no mês de setembro em todas as escolas municipais de Sertanópolis. Essa frente de trabalho também visa dar suporte aos professores, orientando sobre a recuperação dos alunos. A pandemia afastou vários alunos e torna-se importante detectar os motivos do afastamento. Primeiro é feito um rastreio para descobrir os motivos e os alunos que estiveram afastados. Depois são feitas intervenções junto à família e os alunos para que o fato não volte a ocorrer, amenizando, dessa forma, o afastamento.