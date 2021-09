Iniciada correção de águas pluviais no final da avenida

Um problema de muitos anos está próximo do final em Sertanópolis. Moradores e comerciantes da Avenida Dr. Vacyr Gonçalves Pereira sofreram constantes alagamentos em seus comércios e residências. O drama está perto de acabar. Foram iniciadas as obras para correção da falta de vazão das águas pluviais naquele setor. Serão investidos nas obras cerca de R$ 550 mil. A solução encontrada foi aumentar a bitola dos tubos, de 40 cm para 100 cm. A nova galeria irá recolher a água das chuvas do final da avenida e jogar direto no Ribeirão da Taboca, corrigindo em definitivo o problema.

A nova galeria irá captar as águas do final da Avenida Dr. Vacyr, descer pela rua paralela ao Depósito Rizzato, até a Rua Luiz Babugia, alcançando a Rua Luiz Espanhol Filho até o Ribeirão das Tabocas. É bom deixar frisado que, nessas ruas não foi feito o recape, ao contrário do que algumas pessoas que desconhecem, afirmam mentirosamente. Já era prevista a obra e por isso não foi feito o recape, que será finalizado após as obras. Além das águas do Residencial Hoffmann, Jardim Rafaeli e Valtinei, incluem também as águas das proximidades do Ginásio Monteiro Lobato. Serão 400 metros lineares e área de intervenção de cerca de 4.200 m2.

A obra é um pedido exclusivo da Prefeita Ana Ruth Secco. “Era um sofrimento de mais de 20 anos daquela região. Era preciso fazer algo. Estamos fazendo”, concluiu.