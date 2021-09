Novas ruas são recuperadas em Sertaneja

A administração municipal de Sertaneja deu início a conclusão de novas ruas com recuperação asfáltica. Serão cerca de 17 mil m2 de micropavimento asfáltico da melhor qualidade, com investimentos de recursos próprios na ordem de R$ 160 mil. As obras estão sendo realizadas através de uma parceria com a Codenop e mão de obra das equipes de servidores municipais da Prefeitura de Sertaneja.

Vários trechos estão sendo concluídos, entre eles na Avenida Joaquim Luz, Avenida Barão do Cerro Azul, Avenida 15 de novembro, Avenida Pres. Vargas e uma rua no Jardim das Flores e outros trechos que estavam mais danificados.

Segundo o Prefeito Jamison Donizete, “essa manutenção era importante para dar mais tempo de vida útil ao pavimento. Está sendo feito com recursos próprios, graças ao empenho de nossa equipe de trabalho. A administração tem procurado trabalhar com empenho e dedicação, fazendo aquilo que é possível dentro da nossa realidade. Não prometemos nada. Vamos lá e fazemos”, completou.

Imagens antes.