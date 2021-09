Saae faz obras importantes em Sertanópolis

Enquanto a administração anterior ficou enfeitando a cidade de Sertanópolis, com letreiro para fazer selfie, chuveirinho no Tabocó, luzinhas coloridas, troca de grama por paver pintado, hospital bonito por fora e sem médico por dentro, muitas obras importantes deixaram de ser construídas.

Entre elas estão as obras de readequação do pinicão (Estação de Tratamento de Esgotos), que na verdade era apenas uma lagoa de decantação. Serão investidos na obra, cerca de 2.196, milhão. Desse total, R$ 1.5 milhão foram repassados pela Câmara Municipal. Outra obra importante será a construção da nova caixa d’água do Saae. A antiga, de muitos anos de uso, está completamente deteriorada e possui laudo, desde 2014, alertando para o perigo de desabamento. Irá custar cerca de 1,7 milhão.

São obras necessárias, importantes e que vão garantir a melhoria de situações por vários anos. A Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura ainda irá perfurar mais 4 poços semi-artesianos na zona rural para o abastecimento de implementos agrícolas para a aplicação de agrotóxicos. Serão beneficiadas as propriedades na Água do Couro do Boi, Água Morena, Água do Meio e na Glória.