Numa semana, três finais de torneios

O Departamento de Desporto e Lazer da Prefeitura Municipal de Sertanópolis conseguiu finalizar três finais de torneios em pouco mais de uma semana. A equipe do Diretor de Esportes, Eduardo Parreira está de parabéns pelo sucesso das realizações.

No dia 29 de abril, aconteceu o Torneio Regional de Futebol de Campo categoria sub 17, no Estádio Éxaro Menck. A equipe campeã foi Bela Vista do Paraíso que venceu Centenário do Sul pelo placar de 2 x 1, com intensa participação da torcida.

Outra final foi o Torneio Municipal de Futebol de Campo categoria livre, que aconteceu no Dia do Trabalhador, 01 de maio. A equipe campeã foi o Juvenil F.C. que venceu os Guerreiros pelo apertado placar de 3 x 2, onde até o último minuto levou emoção e muita disputa entre as duas equipes finalistas. Bom público e torcida animada deram o tom do torneio, que contou com a participação de várias equipes.

No dia 07 de maio, novo torneio, desta vez de futsal feminino, disputado na quadra da Escola Luiz Deliberador, com a participação de quatro equipes da cidade e região.

Time bvp

Time Guerreiros

Time Centenário

Time juvenil

Time feminino Garotas do Pedaço

Time feminino Primeiro de Maio