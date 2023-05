Sertaneja tem programa habitacional de referência

O município de Sertaneja tem realizado um excelente trabalho na área da política habitacional. Foram entregues 27 unidades em Paranagi e mais 42 moradias populares em Sertaneja, totalizando 69 casas populares. Agora a cidade se prepara para novos empreendimentos, que elevarão ainda mais a quantidade de casas no município.

O Conjunto Habitacional Zulmiro Alves Ferreira terá 30 novas unidades, cujos projetos já foram aprovados pela Cohapar. A parceria vai reunir Prefeitura Municipal, Governo Federal, através do Programa Casa Verde Amarela, da Caixa Econômica Federal e o Programa Casa Fácil, do Governo do Estado. Serão 3 unidades diferenciadas para deficientes e cadeirantes e outras 27 unidades iguais, com projeto padrão da Cohapar.

O novo bairro deverá ter infraestrutura completa, como asfalto, meio fio, água potável, galerias pluviais, energia elétrica e rede coletora de esgotos, por estar localizada próximo a um manancial. Ao lado, estão sendo construídas outras 100 unidades habitacionais, que estão sendo feitas parceladamente. No momento, estão sendo construídas 16 unidades, que deverão ser entregues até o final do ano. As casas são de dois modelos, entre 32 e 49 m2, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa, com projetos arquitetônicos que permitem ampliações futuras. O investimento será de cerca de 4,2 milhões.

O programa habitacional de Sertaneja é ambicioso e inovador. Ao final, cerca de 200 novas moradias serão construídas e entregues aos novos moradores. É o maior programa habitacional da região, que irá praticamente zerar o déficit habitacional do município. A gestão do Prefeito Jamison Donizete está de parabéns pelo empenho. Segundo ele, “é uma de nossas preocupações. Para administrar o município é preciso dar atenção a vários serviços e atividades, como saúde, educação e outros setores, não menos importantes. A habitação era uma necessidade do município, que ficou muitos anos sem construir casas populares. Estamos, aos poucos, zerando o déficit habitacional, pois sabemos da importância da casa própria. Com ajuda do Governo Estadual, através do Governador Ratinho Júnior e dos nossos deputados que trazem o progresso para Sertaneja, como Sandro Alex e o amigo Romanelli, a cidade está se desenvolvendo também nesse setor”, destacou.

Com as 30 unidades do Conjunto Habitacional Zulmiro Alves Ferreira (foto do local acima), o plano habitacional de Sertaneja terá cerca de 200 residências construídas. Já foram entregues conjuntos habitacionais em Paranagi e em Sertaneja.