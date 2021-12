Eventos marcam o Aniversário de Sertaneja

Vários eventos marcaram o Aniversário de Sertaneja, que aconteceu no último dia 14 de dezembro. A cidade completou 69 anos de emancipação política e, entre os eventos aconteceu a Feira da Lua especial de Aniversário, no dia 17 de dezembro.

O evento contou com várias barracas de alimentação, brinquedos gratuitos para as crianças e apresentação da Orquestra de Viola de Londrina, que abrilhantou a festa e que recebeu elogios de todos, pela beleza do espetáculo. A Orquestra Londrinense de Viola Caipira é formada por cerca de 30 integrantes, de várias idades, entre crianças, jovens e adultos, com regência a cargo do Maestro Edson Muran Lima.

Logo após, para fechar a noite, aconteceu a apresentação da dupla Júnior e Rodrigues, com o melhor do Sertanejo Universitário. O Prefeito Jamison, acompanhado pela esposa Michele compareceu, juntamente com as demais autoridades. Ele destacou o bom momento que vem passando o município. Segundo Jamison, “em 2022, Sertaneja irá completar 70 anos e iremos comemorar com vários eventos alusivos a esta importante data. Vai ser uma série de eventos marcantes”, adiantou.

Vários políticos e celebridades nascidos em Paranagi e Sertaneja mandaram suas mensagens de felicitações. Entre eles, o radialista Eli Correia Filho, nascido em Paranagi e que, até hoje, faz sucesso nas rádios dos grandes centros, com programas matinais.

As crianças se divertiram nos brinquedos.

Orquestra Londrinense de Viola Caipira encantou o público.

Prefeito Jamison, ao lado da Primeira Dama Michelle, recepcionaram os convidados.

A dupla Junior e Rodrigues.