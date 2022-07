Sicredi União PR/SP oferecerá R$ 6 bi no Plano Safra em crédito pré-aprovado

Expectativa é realizar cerca de 10 mil operações; recursos são para custeio, comercialização, industrialização e investimentos

O governo federal lançou, em 29 de junho, o Plano Safra 2022/2023, com R$ 340,88 bilhões, valor 36% maior que o Plano Safra anterior, de R$ 251,22 bi. Os recursos com juros controlados representam R$ 195,7 bi e os com juros livres somam R$ 145,18 bi. Já o montante equalizado, ou seja, com parte dos juros custeada pelo governo, chega a R$ 115,8 bi no novo plano.

A Sicredi União PR/SP, que atua no Norte e Noroeste do Paraná, Leste e Centro-Leste Paulista, tem à disposição R$ 6 bi em crédito pré-aprovado para a próxima safra, sendo que projeta conceder R$ 2,5 bi em cerca de 10 mil operações. Os recursos são para custeio, comercialização, industrialização e para investimentos. Já o Sistema Sicredi prevê mais de R$ 50,6 bilhões em financiamentos.

O gerente de Desenvolvimento Agro da Sicredi União PR/SP, Vitor Pasquini, explica que, de acordo com a classificação de renda bruta anual, os recursos são divididos em três públicos: Pronaf (agricultura familiar), Pronamp (médio produtor) e demais produtores. Pelo Pronaf, a taxa varia entre 5 e 6% ao ano. Pelo Pronamp, os juros são de 8% ao ano. Para os demais produtores, a taxa é de 12% ao ano.

Com os recursos controlados, os associados Pronaf poderão acessar até R$ 250 mil. Já os que se enquadrarem no Pronamp poderão emprestar até R$ 1,5 milhão e os demais produtores poderão obter até R$ 3 milhões em financiamento. Outras opções são as linhas com fontes de recursos livres, não havendo limite de financiamento, de acordo com a capacidade de pagamento do associado. Para solicitar o recurso, é necessário que o produtor seja associado, esteja com o cadastro atualizado e procure um dos especialistas do agro em uma de 112 agências da Sicredi União PR/SP.

Pasquini destaca que o processo de crédito rural foi muito simplificado nos últimos anos. “Hoje é possível contar com tecnologias que permitem volumes de créditos pré-aprovados, em que o associado pode contratar a operação sem sair de casa, como a CPR Fácil. A Sicredi União PR/SP está sempre evoluindo para atender as necessidades dos associados com o compromisso de contribuir para a melhoria da qualidade de vida”.

Na safra 2021/2022, a cooperativa teve recorde de liberação, atingindo R$ 1,7 bilhão de crédito rural. Foram mais de 8 mil famílias beneficiadas, que com os recursos puderam desenvolver suas atividades no campo. Para a safra 2022/2023, a expectativa é registrar novo recorde na concessão.