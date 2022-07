Sicredi União PR/SP – Ação do Dia C arrecada seis toneladas de alimentos em Londrina

Com uma emocionante apresentação do Coral Vozes da União, da Sicredi União PR/SP, a cooperativa de crédito encerrou, no último sábado (9 de julho) a comemoração do Dia C, e que reuniu sete cooperativas com atuação em Londrina. Este ano, praticando a intercooperação, as cooperativas Integrada, Uniprime, Cocamar, Unicred, Sicoob, Cresol e Sicredi União PR/SP se uniram para ajudar quem mais precisa. Juntas, fizeram mutirões em supermercados por três finais de semana consecutivo. Com essa atitude e mais doações que vieram do comércio, a ação conseguiu arrecadar seis toneladas de alimentos.

“Foi muito emocionante alcançarmos esse resultado, o que mostrou que juntos somos mais fortes e nossas ações alcançam muito mais pessoas”, comentou Suelen Lopes, gerente geral da Agência Tiradentes da Sicredi União PR/SP.

No sábado, 9, os alimentos foram entregues ao Mesa Brasil Sesc, que é uma Rede Nacional de Bancos de Alimentos, e a partir dali serão distribuídos a entidades cadastradas, como Cáritas, ONG Viver e Casa do Caminho.

O Dia C – Dia de Cooperar – é comemorado sempre no primeiro sábado de julho e materializa o compromisso das cooperativas com a sociedade.