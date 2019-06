Esporte foi ponto forte no Aniversário de Sertanópolis

A programação do Departamento de Desporto e Lazer para o Aniversário dos 85 anos de Sertanópolis foi intensa. Teve início no dia 25 de maio, com o Campeonato Municipal de Tênis de Mesa, disputado no Ginásio de Esportes Teixeirão. Cerca de 30 adolescentes com idades entre 12 e 17 anos participaram do evento, divididos em quatro categorias: Masculino A e B, Feminino A e B.

No dia 29 de maio, aconteceu o Dia do Desafio. Sertanópolis mobilizou cerca de 7.313 participantes que corresponde a 47% da população. A cidade ficou em primeiro lugar, vencendo a cidade de Capela de Santana, que mobilizou 3.250 habitantes, correspondendo a apenas 28% da população. O Dia do Desafio é promovido em parceria com o Sesc e acontece todos os anos na última quarta-feira do mês de maio.

No dia 30, no Ginásio Teixeirão foi disputada a 1ª Rodada da Liga Norte de Futsal, nas categorias de base. Na categoria sub 13, o placar foi Alvorada 8 x 6 Sertanópolis. No Sub 15, Sertanópolis vence por 6 x 1 a equipe de Alvorada.

No dia do aniversário de Sertanópolis, 06 de junho, no Estádio Éxaro Menck, foi disputado um amistoso, reunindo as categorias sub 10, que teve o seguinte placar: Primeiro de Maio 2 x 0 Sertanópolis. Na categoria sub 13, aconteceu um empate entre Sertanópolis 1 x 1 Primeiro de Maio.

No dia 08 de junho foi a vez do Vôlei, que reuniu num torneio, seis equipes masculinas e seis equipes femininas, divididas em duas chaves, de cada categoria, livre de idade. Na categoria prata feminino, o 1º lugar ficou com o Ateneu B, de Londrina. O 2º foi o Sport Vôlei, de Sertanópolis.

Na categoria ouro feminino, o 1º lugar foi para o Ateneu A, de Londrina e o 2º lugar coube às Valentinas, de Ibiporã. Na categoria masculino, prata, o 1º colocado foi Bomfim Tintas, de Londrina e o 2º lugar ficou com o Zenit, também de Londrina. Na categoria ouro, masculino, o 1º lugar foi para a equipe de Sertanópolis, que venceu na final a equipe do Kilowats, de Londrina.

No dia 09 de junho, aconteceu a disputa do Torneio Regional de Basquete Masculino adulto. A classificação ficou assim: 1º lugar Bela Vista do Paraíso. 2º lugar, Porecatu e, em 3º lugar, Sertanópolis. A todos que participaram ou auxiliaram para a realização dos eventos, o Secretário de Esportes, Fabio Henrique Araújo agradeceu afirmando que o sucesso da Divisão de Esportes se deve tanto aos atletas, quanto ao público e o pessoal de apoio.

Dia do Desafio levou centenas de populares para a prática de atividades fisícas em todo município.

Campeonato Tênis de Mesa.

Liga Norte de Futsal Categorias de Base

Amistoso de Futebol Sertanópolis x Primeiro de Maio.

Torneio Regional de Basquete Masculino.

Equipes Feminino Ouro 1º lugar

Equipes Feminino Ouro 2º lugar

Equipes Feminino Prata 1º lugar

Equipes Feminino Prata 2º lugar

Equipes Masculino Ouro 1º lugar

Equipes Masculino Ouro 2º lugar

Equipes Masculino Prata 1º lugar

Equipes Masculino Prata 2º lugar