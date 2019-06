Festa da Soja de Bela Vista chega a 45ª Edição

A Festa da Soja de Bela Vista do Paraíso tornou-se tradicional e chegou à sua 45ª edição. O evento aconteceu entre os dias 17 e 19 de maio, no pátio da Igreja Matriz São João Batista, com a participação de várias entidades do município.

Como atrações, no sábado, aconteceu um show com sucessos sertanejos com a participação de Vinícius, Daniel e João Paulo. Esse show teve a participação especial do Maestro João Carlos e do baterista Tony (também conhecido como “Mão Branca”, os dois ex-integrantes da famosa banda Habeas Corpus, que fez muito sucesso nos idos dos anos 80). Para encerrar a noite de sábado, o som ficou a cargo da Banda Selo Original, de Bela Vista.

No domingo, a apresentação ficou por conta da Academia da Professora Cristiane Valenzuela que agitou a noite e colocou todo mundo para dançar e se movimentar. Como sempre a festa foi um sucesso e a arrecadação será usada nas obras sociais da Igreja Católica. Parabéns a todos os organizadores e voluntários.

