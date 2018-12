Primeiro de Maio executa mais uma etapa de pavimentação

Teve início em novembro e já foi concluído, mais uma fase do Programa de Recuperação Asfáltica das ruas do município de Primeiro de Maio. O programa foi implantado pelo Prefeitura Municipal em 2018, graças a assinatura de um convênio de R$ 300 mil reais e contrapartida do município no valor de R$ 42.414,89.

O convênio foi assinado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e até agora mais de 6.500 m2 de oito ruas serão recuperadas através do Programa “Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário”. As ruas a serem recuperadas são: Rua Dezesseis, Rua Catorze (em duas partes), Rua Doze, Rua Dez, Rua Seis (em duas partes) e Rua Dois.