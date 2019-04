Pulverizador vai melhorar agricultura familiar

A Prefeitura de Florestópolis adquiriu no início de abril, um pulverizador agrícola novo, para atender a demanda de pequenos e médios produtores do município, visando o controle de pragas e insetos nas plantações. O pulverizador foi adquirido através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário do Governo Federal.

Com investimentos na ordem de R$ 78 mil, o equipamento possibilitará num impacto positivo na produtividade dos agricultores. O pulverizador da marca Thurow, modelo PV 2.000, possui barras de 18 metros de comprimento e capacidade para 2.000 litros de calda com defensivos agrícolas. Foi adquirido pelo eficiente setor de licitações da Prefeitura e, segundo o Prefeito Nelson Júnior, “era uma reivindicação antiga dos produtores rurais. A agricultura familiar é muito importante em nosso município, pois é dela que vem a maioria dos produtos adquiridos para a merenda escolar de nossos alunos. Com isso, vamos melhorar a receita mensal de todos os produtores envolvidos no projeto e pretendemos continuar adquirindo outros equipamentos para atender a demanda na área da agricultura. É uma proposta nossa de campanha, que estamos cumprindo agora”, finalizou.

Aquisição de um pulverizador agrícola novo com custo aproximado de R$ 78mil.