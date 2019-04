Sertanópolis ganha trator para Agricultura Familiar

A Secretaria de Agricultura de Sertanópolis foi contemplada, no início de março, com um trator da marca Tramontina, 0 km, traçado, com capota, modelo 1680 e potência de 80 cv, através de uma emenda parlamentar do ex-deputado Federal Luiz Carlos Hauly.

Segundo Bruno Brócoli, diretor da Secretaria de Agricultura, “o trator será usado pelas famílias que estiverem inscritas no Programa da Agricultura Familiar e que precisem desse tipo de serviço, na zona rural. Para utilizar o equipamento, que será operado por um funcionário da Prefeitura Municipal, as famílias devem fazer uma solicitação por escrito diretamente no Almoxarifado do município. O serviço será agendado conforme a demanda”, explicou.

Sertanópolis não dispunha de um trator para prestar este tipo de serviço. No futuro, será feito um estudo para aquisição de implementos que irão ampliar a área de atuação do equipamento, como grades, discos, roçadeira e plantadeira. Tudo para beneficiar cada vez mais o pequeno agricultor familiar. Sem dúvida, uma grande conquista para aqueles que mais precisam. Parabéns.