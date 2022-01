Sicredi União PR/SP doa 165 toneladas de alimentos a mais de 10 mil pessoas

No ano em que 19 milhões de brasileiros enfrentaram situação de fome, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, uma iniciativa da Sicredi União PR/SP ajudou a levar alimentos para a mesa de milhares de famílias. Por meio do projeto Árvore Solidária, os mais de 1,3 mil colaboradores das agências e da sede doaram e ajudaram a arrecadar alimentos. Com direito a uma boa notícia extra: o desafio de 150 toneladas foi superado e a cooperativa, pela primeira vez, atingiu 165 toneladas de arroz, feijão, farinha, açúcar, leite, entre outros alimentos, além de produtos de higiene, fraldas e brinquedos. As doações beneficiaram mais de 10 mil pessoas atendidas por 166 entidades.

Os donativos vieram em boa hora, como atesta o presidente do Instituto Sendas, Erick Perez Ortuno. A entidade atende cerca de 700 refugiados e imigrantes em Maringá e região e viu as doações financeiras caírem durante a pandemia. As 50 cestas básicas que o instituto recebeu, por meio da agência Centro Maringá, foram destinadas a famílias haitianas desempregadas ou com familiar doente. “As doações foram revertidas para imigrantes em extrema vulnerabilidade”, diz.

Já os 800 quilos de alimentos que a agência Bandeirantes arrecadou tiveram como destino o Hospital Evangélico de Londrina. “Ficamos muito gratos. As doações têm um valor inestimável. Tudo isso é convertido para os pacientes SUS e colaboradores. A Sicredi União PR/SP é uma grande parceira e tem feito toda a diferença para o hospital”, diz o diretor executivo, Lincoln Magalhães. Do total de atendimentos realizados pelo hospital, 60% são pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). São cerca de 7,5 mil refeições para pacientes do SUS mensalmente.

Toda a comunidade foi convidada a contribuir com a arrecadação de alimentos. Isso porque nas agências foram montadas árvores de Natal com as próprias doações, incentivando a participação dos associados. Foi a 12ª edição da campanha, que começou em 2010 em Paranavaí e foi ampliada para todas as 112 agências do norte e noroeste do Paraná, centro e centro-leste paulista.

No ano passado foram arrecadadas 126 toneladas de alimentos. A campanha, além de ajudar a comunidade, vai ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), do qual a Sicredi União PR/SP é signatária.