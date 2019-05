Torneio reúne categorias de base

No feriado de Primeiro de Maio, a Divisão de Esportes da Prefeitura de Bela Vista do Paraíso promoveu, no Ginásio de Esportes Formiguinha, o Torneio comemorativo do Dia do Trabalhador. O torneio reuniu as categorias de base de futsal masculino e contou com a presença de um grande público que foram apoiar os pequenos atletas.

O campeão na categoria sub 11 foi a equipe do Império FC. O vice-campeão foram “Os Porquinhos” e o artilheiro da categoria sub 11 foi João Lucas, ficando o goleiro Dudu, como menos vazado.

Na categoria sub 13, a equipe campeã foi o Rosa Luppi, tendo como vice, o Verdão. O artilheiro dessa categoria foi João Henrique e o goleiro menos vazado foi Gustavo.

Na realização e coordenação, a Divisão de Esportes da Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.

Equipes dos Falcões e Império

Império FC – Campeão da Categoria Sub 11

Os Porquinhos – Vice-campeão Categoria Sub 11

Rosa Luppi – Campeão Categoria Sub 13

Verdão – Vice-campeão Cat. Sub 13