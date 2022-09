Parque Industrial de Bela Vista recebe investimentos

O Parque Industrial de Bela Vista do Paraíso terá investimentos a serem feitos pelo Sedu – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano. A placa da obra colocada no início do loteamento, possui um QR Code, que direciona para o site oficial do Sedu, do Governo do Estado.

Estão previstos investimentos na ordem de R$ 461.572,77 para asfaltar uma extensão de 2.892,41, num trecho compreendido da Rua Brasil, entre as ruas São Paulo e Peru. O prazo previsto para o termino da obra é de 120 dias. Já foram feitas duas medições, em junho e julho, totalizando a metade do valor da obra, na ordem de R$ 239 mil.

Porém, o valor contratado é insuficiente para asfaltar todas as ruas do Parque Industrial, ou seja, vai ficar faltando uma boa parte da melhoria, sem previsão de término. A rua que está sendo asfaltada (até agora foram colocados apenas a primeira camada de pedras, sem a cobertura com betume (piche). Caso ocorra uma chuva intensa, a força das águas irá levar as pedras colocadas, uma vez que as galerias de águas pluviais ainda não foram concluídas. É possível verificar uma grande quantidade de tubos de concreto largados nos fundos do loteamento.

As informações constam no site da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas.

Foto aérea do local onde está localizado o parque industrial de Bela Vista do Paraíso, faixa em branco mostra a rua do parque industrial

Placa da obra, onde comprova o valor.

Rua que recebeu apenas as pedras. Falta o principal: O betume, ou piche. Se chover forte, as pedras vão ser levadas causando um sério prejuízo.